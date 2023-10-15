«Надо мной издевались»: Асмус впервые заговорила о причинах развода с Харламовым

Кристина Асмус отказывалась называть истинные причины развода с Гариком Харламовым, от которого родила дочь. Прошло три года, и артистка приоткрыла завесу тайны.

Раньше знаменитость намекала: мол, супруг перестал следить за собой, пух как на дрожжах и вызывал у нее не страсть, а отвращение. Теперь же выяснилось, что резидент Comedy Club еще и абьюзер, и домашний тиран.

Жутких историй о рукоприкладстве со стороны экс-возлюбленного от актрисы не последовало. Издевался над ней возлюбленный не при помощи физической силы. Ранить можно и словом — этим и пользовался юморист.

Об остром языке Гарика мать его наследницы знает не понаслышке.

«Надо мной издевались. Издевался ментально муж, поэтому бросила его», — поведала Асмус в выпуске YouTube-канала «Прослушка».

Теперь она счастлива рядом с Романом Евдокимовым. Харламов же нашел себе новую жертву. Вот уже несколько лет он состоит в отношениях с копией бывшей жены и ее коллегой Екатериной Ковальчук.