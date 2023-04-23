Надежда на воссоединение есть: Моника Беллуччи может вернуться к бывшему

На днях весь мир взбудоражила новость о расставании Венсана Касселя и Тины Кунаки. Актер бросил молодую супругу и даже удалил из соцсетей их совместные снимки. Интернет-общественность предположила, что Венсан может возобновить отношения с экс-супругой Моникой Беллуччи. Эта версия имеет под собой основания, ведь актеров до сих пор многое связывает.

Кассель и Беллуччи счастливо прожили вместе 17 лет, и их брак считался образцовым. После развода актеры смогли сохранить теплые отношения и дружбу. Супруги воспитали двух дочерей, старшая из которых стала моделью. Сегодня Дева Кассель блистает в рекламах и на обложках глянца. Родители радуются ее успехам, а Венсан просто обожает свою старшую наследницу.

Кроме того, актеры прекрасно смотрелись вместе, а их пару признавали самой эффектной в мировом шоу-бизнесе. Многие отмечали, что Касселю далеко до красоты Моники, однако вдвоем они выглядели гармонично благодаря контрасту. Все эти факторы дают фанатам надежду на то, что звездная пара скоро восстановится и будет блистать на ковровых дорожках.