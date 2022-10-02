Надеялись на Запад и опозорились: за что разнесли «Тихий Дон» Бондарчука

О собственной экранизации эпопеи Михаила Шолохова режиссер Сергей Бондарчук грезил несколько десятков лет. Но сначала он не мог добиться согласования сценария, потом не было средств на съемки. Наконец, в 1990 году работа стартовала. Картину «Тихий Дон» удалось начать снимать только путем заключения договора с итальянской фирмой, согласно которому на ведущие роли должны были быть приглашены иностранные актеры. И основным языком ленты стал английский.

Именно поэтому в «Тихом Доне» Бондарчука засветились Руперт Эверетт, Дельфин Форест и Мюррей Абрахам. Вместе с ними в ленте играли Алена Бондарчук и Наталья Андрейченко. В 1992 году итальянская фирма обанкротилась, поэтому недоделанную картину отложили.

После смерти постановщика в 1994 году его работу решил довести до конца сын Федор Бондарчук. Премьера готового телесериала состоялась лишь в 2006 году, но его сразу же разнесли зрители. Они отмечали и ужасную актерскую игру, и странный «рваный» сюжет, и даже плохую работу операторов. По всей видимости, картина была ориентирована на жителей западных стран, но они ей не заинтересовались. А на родине посмертную работу Бондарчука растоптали.