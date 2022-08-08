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Надеется начать ходить: что известно о состоянии тяжелобольной Высоцкой

8 августа 2022 16:40
Надеется начать ходить: что известно о состоянии тяжелобольной Высоцкой

Актриса с трудом переносит коронавирус.

В начале августа 48-летняя Юлия Высоцкая призналась подписчикам в соцсетях, что заразилась коронавирусом. По ее словам, она специально заранее вернулась из Италии в Москву, чтобы успеть к работе. График у Высоцкой был очень насыщенный: съемки авторских передач, спектакли в Театре Моссовета, работа в кино. Но все это пришлось отложить, так как актриса получила положительный ПЦР-тест. Она добавила, что в труппе театра болезнь была диагностирована у многих ее коллег.

Высоцкая ушла на самоизоляцию. Болезнь нанесла звезде тяжелый вред не только по части работы — вирус Высоцкая переносит очень тяжело. Общее недомогание актрисы только усиливается из-за паники и отчаяния. Тем не менее, Юлия старается не унывать и планировать съемки на середину августа. Правда, для этого ей придется собрать все силы — пока она с трудом даже стоит на ногах.

«О прочей активности трудно что-то предполагать. Надеюсь хотя бы начать выползать из кровати и ходить», — рассказала Высоцкая в Telegram-канале.

Фото: Globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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