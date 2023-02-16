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Над звездой «Бедной Насти» в «Бригаде» смеялись все: такого стыда в кино еще не видели

16 февраля 2023 10:45
Над звездой «Бедной Насти» в «Бригаде» смеялись все: такого стыда в кино еще не видели

Режиссер допустил серьезную ошибку.

Звезда сериалов нулевых Даниил Страхов снимался в самых хитовых проектах того времени. Актер смотрелся органично как в главных ролях, так и в небольших. Его появление в культовой «Бригаде» было почти эпизодическим, однако зрителям запомнился сыгранный им музыкант Виталик, намеревавшийся увести жену у самого Саши Белого.

Но если внимательно присмотреться к сценам с его участием, то можно увидеть абсолютно несуразный киноляп. В эпизоде, где Виталик предлагает Ольге сыграть с ним в ресторане, у Страхова удлиненные волосы. Вечером, то есть через несколько часов согласно сюжету, локоны актера уже намного короче. Вот такая режиссерская оплошность.

Над звездой «Бедной Насти» в «Бригаде» смеялись все: такого стыда в кино еще не видели

К счастью, не все зрители заметили эту досадную несуразицу, да и обаяние Страхова перекрыло ляп. Его герой-интеллигент создавал контраст на фоне «четкого» главного персонажа. Впрочем, все манеры Виталика вмиг улетучились, когда он услышал отказ от Ольги, которая предпочла музыканту «конкретного пацана» Сашу Белого.

Над звездой «Бедной Насти» в «Бригаде» смеялись все: такого стыда в кино еще не видели
Фото: Кадры из сериалов «Бедная Настя», «Бригада»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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