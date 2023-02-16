Над звездой «Бедной Насти» в «Бригаде» смеялись все: такого стыда в кино еще не видели

Звезда сериалов нулевых Даниил Страхов снимался в самых хитовых проектах того времени. Актер смотрелся органично как в главных ролях, так и в небольших. Его появление в культовой «Бригаде» было почти эпизодическим, однако зрителям запомнился сыгранный им музыкант Виталик, намеревавшийся увести жену у самого Саши Белого.

Но если внимательно присмотреться к сценам с его участием, то можно увидеть абсолютно несуразный киноляп. В эпизоде, где Виталик предлагает Ольге сыграть с ним в ресторане, у Страхова удлиненные волосы. Вечером, то есть через несколько часов согласно сюжету, локоны актера уже намного короче. Вот такая режиссерская оплошность.

К счастью, не все зрители заметили эту досадную несуразицу, да и обаяние Страхова перекрыло ляп. Его герой-интеллигент создавал контраст на фоне «четкого» главного персонажа. Впрочем, все манеры Виталика вмиг улетучились, когда он услышал отказ от Ольги, которая предпочла музыканту «конкретного пацана» Сашу Белого.