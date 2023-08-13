Над женой Стриженова хохотал весь СССР: дело даже не во внешности

Актер Олег Стриженов был женат трижды. Все его супруги не были обделены вниманием публики, однако последняя жена больше всех интересовала поклонников.

Дело в том, что супругу звезды экрана звали Лионелла Ивановна. А ее девичья фамилия была Скирда. И уже со школьной скамьи все сверстники потешались над девушкой из-за несочетаемых имени и фамилии. А во время учебы в ГИТИСе однокурсники в шутку называли ее Лина Лоллоскирдина, намекая на внешнее сходство с итальянской звездой Джиной Лоллобриджидой.

А назвать так необычно свою дочь родители решили во время поездки в Италию.

В одном из городов они встретили девушку, которая поразила их своей красотой. И, познакомившись, будущие родители узнали, что зовут ее Лионелла. Эта встреча произвела на них настолько большое впечатление, что они решили подарить необычное имя своей дочери.