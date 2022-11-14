Над женой Джейкоба из «Сумерек» смеется каждый: вы не станете исключением

Тэйлор Лотнер покинул ряды холостяков Голливуда. Актер сыграл свадьбу со своей 25-летней возлюбленной, над которой теперь потешаются в Сети.

Церемонию бракосочетания парочка провела в Калифорнии, выбрав для мероприятия классические наряды жениха и невесты — черный смокинг и белое платье. Между тем поклонники Джейкоба из «Сумерек» все же нашли повод для пересудов. Многие не перестают удивляться одному факту о жене знаменитости.

Все дело в том, что избранницу актера, которая по профессии является медсестрой, зовут Тэйлор Доум. Ранее звезда экрана заявил, что супруга непременно возьмет его фамилию, а значит, они будут полными тезками. Именно это и забавляет интернет-пользователей. Теперь они надеются, что когда муж и жена решат обзавестись детьми, то как следует подумают над именами для своих наследников.