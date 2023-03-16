Над «русской» девушкой Бонда потешался каждый: гляньте, что с ней сейчас

Многие актрисы, сыгравшие девушку Джеймса Бонда, впоследствии пропали с радаров. Исключением стала Фамке Янссен, которая блистала на экране в образе Ксении Онатопп в фильме «Золотой глаз».

Зрители помнят, что у этой истории был несчастный финал. Главный герой в исполнении Пирса Броснана убил «русскую» приспешницу Алека Тревельяна, поэтому любви так и не случилось.

Тогда многие открыто потешались над артисткой, но она утерла нос хейтерам. Впоследствии Янссен построила весьма успешную карьеру — сегодня в ее фильмографии насчитывается немалое количество популярных проектов.

К тому же стоит признать, что в свои 58 лет знаменитость великолепно выглядит. Поклонники с удивлением отмечают, что годы будто не властны над Фамке, которая совсем не изменилась: она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и миловидным лицом без единой морщинки.