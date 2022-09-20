Над ним смеялся весь мир: что стало с легендарным мистером Бином

«Мистер Бин» быстро стал культовым сериалом на британском телевидении. Серии проекта выходили на экраны с 1990 по 1995 годы. Позже они были показаны и в других странах, поэтому над героем смеялся весь мир. И хотя персонаж Роуэна Аткинсона был одним из самых заметных в кадре, в сериале снялось множество известных звезд Великобритании. После 14 эпизодов были выпущены еще два полнометражных фильма — в 1997 и 2007 годах. Кроме того, мистер Бин стал героем нескольких мультфильмов.

Исполнитель столь несерьезного персонажа в реальной жизни оказался кавалером Британской империи и коллекционером спортивных автомобилей. Сэр Аткинсон окончательно распрощался с мистером Бином в 2012 году, отметив, что герой становится для него слишком «ребяческим», а играть его в возрасте 50+ довольно сложно. При этом он признал, что история была коммерчески успешной. Персонаж подарил Роуэну не только узнаваемость, но и неплохое состояние.

Сейчас актеру уже 67 лет. Он по-прежнему снимается, но выбирает теперь более серьезные роли. Например, Аткинсон играл комиссара в серале «Мегрэ» с 2016 по 2018 годы. У него есть двое взрослых детей от первой жены, с которой он развелся семь лет назад. В 2017 году актер стал многодетным отцом — его нынешняя подруга родила сына.