Над ней рыдала вся страна: за что высмеяли рекламу с Мордюковой и Марковой

Нонна Мордюкова и Римма Маркова в 90-х приняли участие в рекламных роликах программы «Русский проект», которые стали первым примером социальной рекламы в современной России. Артистки в коротком видео играли работниц железной дороги, которые выясняют отношения во время ремонта путей. Ролик регулярно показывали на главных российских каналах, однако зрители не остались в восторге от видео.

Как пишут пользователи Сети, продюсерам рекламы необходимо было пригласить в кадр специальных консультантов. Дело в том, что у профессиональных железнодорожников поведение Мордюковой и Марковой вызывает лишь смех, ведь оно далеко от их настоящей работы.

«То, что изображают эти две прекрасные женщины, пытаясь показать тяжелую работу на железной дороге, — это абсурд. В титрах надо было написать „Работникам РЖД не смотреть“, чтобы не смеялись, вспоминая ролик», — признаются зрители.

При этом многие обратили внимание на актерскую игру. Пользователи Сети не поскупились на комплименты, отметив, что знаменитости даже за полторы минуты смогли показать свой большой талант.