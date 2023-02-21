Над мелодрамой «До встречи с тобой» рыдали зря: в продолжении все исправили

Мелодрама «До встречи с тобой» с Эмилией Кларк оставила в душе зрителей грустный осадок. Концовка показалась слишком печальной, что не вполне соответствует заявленному жанру. Но в продолжении было решено все исправить.

Автор книги, по которой был снят фильм, Джоджо Мойес написала вторую часть истории. Роман, вышедший в 2015 году, называется «После тебя».

Сюжет рассказывает о том, как героиня переживает произошедшее с ней горе. Она работала сиделкой у парня-инвалида по имени Уилл, к которому испытывала чувства, но им не суждено было стать парой. Через какое-то время Луиза находит нового возлюбленного доктора Сэма и налаживает свою жизнь.

В следующем продолжении героиня улетает в Нью-Йорк и устраивается на работу в богатую семью. Вскоре она знакомится с парнем, сильно напоминающим ей Уилла. Теперь ей предстоит выбрать между доктором Сэмом и парнем, похожим на ее бывшего возлюбленного.

Такой ход событий может немного воодушевить поклонников первой части. Ведь теперь у Луизы будет шанс «перезапустить» свои чувства к Уиллу с его копией.