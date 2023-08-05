Началась черная полоса: звезде «Холопа» впору сочувствовать всей страной

Еще несколько лет назад Александра Бортич была одной из самых востребованных артисток страны. В год выходило по несколько проектов с ее участием. Однако теперь знаменитость столкнулась с чередой несчастий.

Как оказалось, не так давно Бортич развелась со своим мужем, предпринимателем Евгением Савельевым, после трех лет брака. Пара вместе воспитывала их общего сына Сашу, но в итоге они решили разойтись.

Неудачи преследуют Бортич и на карьерном пути. Так, совсем скоро на экраны выйдет продолжение комедии «Холоп», но артистка не примет в нем участия, а заменит ее Аглая Тарасова. И в этом году с участием артистки вышел всего лишь один сериал «Фишер».

Сама Бортич при этом старается не акцентировать внимание на своих жизненных сложностях. В социальных сетях она рассказывает преимущественно о своем сыне и о радостях материнства.