Начала пить с 11, сейчас ей 76: что стало с Марфой Васильевной из фильма Гайдая

Нина Маслова знакома российским зрителям по своим эпизодическим ролям в очень популярных картинах. Курносая актриса с пронзительным взглядом и аккуратными чертами лица могла сыграть любую красавицу. Особенно она запомнилась в роли царевны Марфы Васильевны в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Задолго до того, как знаменитый режиссер Леонид Гайдай заметил девушку, ее жизнь была далека от сказки. Уже в 11 лет она попробовала портвейн и после этого на долгие годы пристрастилась к алкоголю. Эта зависимость появилась из-за непростых отношений между девочкой и ее матерью. Но артистке все же удалось пробиться на большие экраны и изменить свою судьбу.

Сегодня Масловой 76 лет, и благодаря вере она смогла избавиться от пагубной привычки. Но женщина так и не обрела семейного счастья. Бездетная и одинокая актриса теперь лишь изредка появляется в эфире телепередач о советском кино.