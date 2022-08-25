Наблюдали всем Союзом: чем закончилась одна из самых красивых любовных историй в СССР

Ничто не предвещало того, что Вера Глаголева станет популярной актрисой. Все изменил его величество случай.

В далеком 1974 году Глаголева поддалась на уговоры подруги и зашла в кафе на «Мосфильме». Там она попалась на глаза помощнику режиссера Родиона Нахапетова, который попросил ее принять участие в съемках эпизода ленты под названием «На край света». С заданием будущая звезда кинематографа справилась настолько блестяще, что сорвала аплодисменты на съемочной площадке.

Тогда Глаголева не знала, что в тот день встретила своего мужа. Нахапетов положил глаз на незнакомку, которой вскоре сделал предложение. Это была красивая история любви, за которой наблюдал весь Советский Союз. Однако мало кто догадывался, что этот брак стал золотой клеткой для Глаголевой.

Многие режиссеры желали видеть артистку в своих картинах, несмотря на то, что у нее не было соответствующего образования. Однако Нахапетов строго запретил возлюбленной сниматься у кого-то еще. Знаменитость не смела перечить мужу, о чем впоследствии пожалела. Актриса поняла, что долгие годы отказывалась от бесценного опыта в кино.

В 1989 году Нахапетов и вовсе уехал жить в США, оставив Глаголеву и их двух дочерей в России. Как пишет канал Яндекс.Дзен «Вехи истории », это поставило точку в их браке. Потом актриса вышла замуж еще раз — за бизнесмена Кирилла Шубского, который не только не мешал развитию карьеры своей возлюбленной, но и поддерживал все ее начинания.