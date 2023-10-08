«На завод!»: ахнете, кому Этуш сказал эти слова на экзамене в театральном училище

Прославленный актер Владимир Этуш воспитал не одно поколение будущих артистов. Он работал в Щукинском театральном училище, где с должности обычного преподавателя актерского мастерства вырос до ректора, а затем — до художественного руководителя. Но, как любой другой человек, Владимир Абрамович иногда допускал в своей работе ошибки.

В 1948 году Этуш был членом приемной комиссии. Когда перед ним появился двадцатилетний Юрий Яковлев, педагог категорически отклонил его кандидатуру.

«На завод!» — только и заявил артист.

До Щуки Яковлеву уже успели отказать во ВГИКе из-за его «некиношной» внешности.

К счастью, мнение Этуша не зарубило карьеру молодого актера. Его все-таки приняли в училище, на «условной» основе: Яковлев обещал учиться без единой ошибки. Позже артист признавался, что работал над своим актерским мастерством в течение всей карьеры.