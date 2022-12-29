На зависть всем 50-летним: как изменилась звезда «Храброго сердца» за 27 лет (фото)

Всего вторая роль Катрин МакКормак в кино принесла ей всемирную известность. В фильме «Храброе сердце» она сыграла возлюбленную персонажа Мэла Гибсона, из-за утраты которой он и решался на войну. За эти 27 лет данная роль осталась центральной в карьере Катрин, несмотря на то что она не прекращала сниматься. Тем не менее, сама Катрин признавалась, что ей не нравятся присылаемые сценарии. Именно поэтому себя женщина считает в основном театральной актрисой.

В этом году Катрин отметила свой 50-летний юбилей. Поклонники отмечают, что на свежих снимках актриса выглядит шикарно. Ей не приходится прибегать к пластике или постоянным инъекциям, она выбрала путь естественного старения и этим выгодно отличается от многих ровесниц.