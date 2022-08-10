На зависть россиянкам: Подольская показала, как выглядит без макияжа

Наталья Подольская взбудоражила поклонников, поделившись видео со своего отдыха в Испании. В коротком ролике 40-летняя артистка наслаждается ужином с видом на Средиземное море. При этом знаменитость предпочла отказаться от косметики и предстала перед фанатами в «честном» облике. Как оказалось, супруга Владимира Преснякова смогла сохранить молодость и прекрасно выглядит в любом образе.

Пользователи сети не оставили без внимания публикацию артистки. Фанаты никогда не скупились на комплименты Подольской, расхваливая все ее записи. По мнению преданных поклонников, исполнительницу можно смело назвать одной из самых привлекательных певиц в России.