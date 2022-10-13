На зависть коллегам: чем обернулась поездка в США Гоше из «Школьного вальса»

Сергей Насибов стал известен еще в молодости, снявшись в драме «Школьный вальс». После первого успеха артист начал старательно заниматься своей карьерой, однако в конце 80-х неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, причиной исчезновения стала неудача в личной жизни. Знаменитости не удалось построить счастливые отношения с Натальей Гундаревой. После разрыва он решил развеяться и отправился в США, где жили его друзья. И, приехав в страну, артист понял, что хочет остаться там надолго.

При этом в новом месте Насибов не хотел заниматься актерской работой. Он решил начать жить с чистого листа, поэтому первое время трудился на стройке, а потом занялся продаже автомобилей. После же стал менеджером в спортивном клубе, а спустя некоторое время открыл собственное риелторское агентство, разбогател и купил особняк в Лос-Анджелесе.

Одновременно с успехами в бизнесе он наладил и личную жизнь. Артист познакомился с русской эмигранткой Веттой, спустя некоторое время у них родилась дочь Настя.

Сейчас Насибов вновь вернулся в кинематограф. Он решил оставить жизнь в Америке и вернулся в Россию, где тоже занимается бизнесом и играет в кино. Пока артисту достаются лишь второстепенные роли, но он уверен, что все значимые проекты у него еще впереди.