На зависть каждой: какого красавца звезда фильма «А зори здесь тихие...» подцепила на заправке (фото)

Екатерина Вилкова не только построила успешную актерскую карьеру, но и наладила личную жизнь. Свое счастье артистка встретила при весьма необычных обстоятельствах, о чем многие ее поклонники даже не догадываются.

Вот уже более десяти лет звезда фильма «А зори здесь тихие...» замужем за Ильей Любимовым. Несмотря на то, что муж артистки является ее коллегой по цеху, познакомились они вовсе не на съемочной площадке.

Впервые звезды экрана встретились на автозаправке. Между Вилковой и Любимовым сразу пробежала искра — закрутился страстный роман, который привел к свадьбе. Теперь россиянки могут лишь позавидовать знаменитости, отхватившей себе такого красавца.

Сегодня супружеская чета воспитывает двоих детей — дочь Павлу и сына Петра. Любопытно, что звездная наследница пошла по стопам матери и делает большие успехи в художественной гимнастике.