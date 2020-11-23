На замену Баскову: Дробыш предложил позвать Little Big и Моргенштерна на «голубые огоньки»

Дробыш считает, каждая новогодняя передача не отличается от предыдущей, а зрителям хочется чего-то новенького. Однако продюсер уверен, что есть способ разнообразить шоу и вернуть зрительский интерес, и своими идеями он поделился в беседе с URA.ru.

По словам Дробыша, каждый зритель должен находить своего артиста в таких передачах. И если за старшую аудиторию отвечают, например, Николай Басков или Филипп Киркоров, то за молодежную — группа Little Big. Причем продюсер не исключает, что популярной группе это предложение было бы весьма интересно.

«Думаю, согласились бы, если им дать хорошие вводные. В таком раскладе было бы интересно посмотреть», — считает Дробыш.

Ранее сервис Superjob представил статистику: почти 40% зрителей не планируют смотреть «новогодние огоньки» по телевизору, а 32% включат их только для фона.

Напомним, что певец Валерий Меладзе предложил артистам бойкотировать участие в новогодних передачах из-за сложной ситуации с коронавирусом. Этими действиями он рекомендовал обратить внимание властей на вопрос поддержки исполнителей. Однако спустя некоторое время Меладзе заявил, что не на полном серьезе говорил об этом и лишь предположил возможную ситуацию без развлекательных шоу.