На все ради славы: вы удивитесь, какую песню Ларисе Долиной было стыдно петь

Лариса Долина за годы карьеры заработала себе репутацию королевы российского джаза. Она провела сотни концертов, и до сих пор поклонники не пропускают ее выступления, заучивая наизусть любимые песни. При этом сама Долина, как оказалось, не в восторге от композиций, которые сделали ее знаменитой.

По словам певицы, далеко не все песни, которые ей приходилось петь, ей нравились. Но она была вынуждена делать это для того, чтобы о ней узнали, ведь эти композиции могли понравиться слушателям.

«Когда я только начинала, мне приходилось идти на компромиссы, чтобы меня узнали. Я пела очень много плохих песен», — призналась артистка в YouTube-шоу «Бар в большом городе ».

Одной из таких песен стала «Вы хотели мне что-то сказать» композитора Евгения Птичкина, которая посвящена ушедшей любви. Долиной никогда не нравилась эта композиция, которую она считала неудачной, но была вынуждена ее исполнять. В итоге сегодня мало кто из поклонников помнит незамысловатую композицию в исполнении именно Долиной, ведь «Вы хотели мне что-то сказать» стала визитной карточкой Анны Герман.