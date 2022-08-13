На все ради карьеры: национальность Меладзе сыграла с ним злую шутку

Валерий Меладзе сегодня и он же в прошлом — два абсолютно разных человека. Об этом заявил его бывший продюсер Евгений Фридлянд. Оказывается, в начале своего пути певец был стеснительным, зажатым и боязливым, из-за чего создание карьеры далось ему непосильным трудом.

Фридлянду и братьям Меладзе пришлось вложить большие деньги в первый музыкальный клип и ротацию на радио, пережить одну крупную неудачу за другой и потерять надежду на успех, прежде чем песня «Сэра» вдруг покорила всю страну.

Со славой в жизнь Меладзе пришли и изнурительные гастроли, которые усложнились вдвойне из-за национальности музыканта.