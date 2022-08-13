На все ради карьеры: национальность Меладзе сыграла с ним злую шутку
Бывший продюсер музыканта вскрыл любопытные факты.
Валерий Меладзе сегодня и он же в прошлом — два абсолютно разных человека. Об этом заявил его бывший продюсер Евгений Фридлянд. Оказывается, в начале своего пути певец был стеснительным, зажатым и боязливым, из-за чего создание карьеры далось ему непосильным трудом.
Фридлянду и братьям Меладзе пришлось вложить большие деньги в первый музыкальный клип и ротацию на радио, пережить одну крупную неудачу за другой и потерять надежду на успех, прежде чем песня «Сэра» вдруг покорила всю страну.
Со славой в жизнь Меладзе пришли и изнурительные гастроли, которые усложнились вдвойне из-за национальности музыканта.
«Это было тяжело и физически, и морально. После каждого концерта дергают, особенно когда еще и грузин. Везде на концерты пошла грузинская диаспора, все хотели выпить, сказать тост. У Валеры, конечно, была очень тяжелая ситуация. Мне звонила его жена и говорила: "Женя, сколько можно эксплуатировать артиста?"» — процитировали продюсера в программе «История русской попсы».