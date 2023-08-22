На Тарзане одно одеяло: особое свадебное видео Королевой утекло в Сеть

Наташа Королева и Сергей Глушко, известный как Тарзан, отмечают фарфоровую свадьбу. Ровно 20 лет назад эпатажные артисты связали себя узами брака. В честь этого знаменательного события Королева поделилась архивным свадебным видео в соцсетях, которое уже распространилось по Интернету.

Кадры были сделаны накануне торжества. Счастливая Наталья заходит в гостиничный номер, где спит ее будущий супруг. Королева ложится рядом с Тарзаном, укутанным в одно одеяло, и принимается его будить. Певица не может скрыть своей радости и умиления, увидев спящего благоверного. Затем они отправляются по делам и дурачатся на камеру.

Пользователи Сети не скрыли своих эмоций, увидев этот милый ролик:

«Будто бы вчера читала про вашу свадьбу, а уже 20 лет прошло!», «Вас свела судьба, вы очень гармонично смотритесь вместе», «Какая прекрасная пара».

За 20 лет совместной жизни знаменитости прошли через многое. Тарзан не раз был пойман на изменах, но супругам удалось сохранить брак.