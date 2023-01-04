На такую ДиКаприо бы не позарился: Роуз до «Титаника» заставит вас вздрогнуть

Шедевр Джеймса Кэмерона «Титаник» сделал Лео ДиКаприо и Кейт Уинслет звездами мирового уровня. Актриса покорила зрителей своим очарованием и женственностью. Однако мало кто сейчас вспомнит, как Роуз выглядела до «Титаника».

В 1992 году вышел британский мини-сериал «Англосаксонские позы». В мире он прошел незамеченным и был больше известен у себя на родине. Здесь-то и снялась будущая голливудская звезда Кейт Уинслет, тогда ей не было и 20 лет.

Трудно узнать в этой пухлой и круглощекой барышне будущую аристократку Роуз, покорившую сердце эстета Джека Доусона. Но будь она пышкой, он вряд ли бы обратил на нее внимание. В то время актриса действительно страдала из-за проблем с фигурой, но ее желание стать всемирно известной звездой пересилило страсть к еде.

Уинслет взяла себя в руки и с возрастом превратилась в роскошную стройную женщину. После «Титаника» Кейт продолжила худеть, пока не пришла в идеальную форму, в которой остается и по сей день.