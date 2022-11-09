На содержании Татьяны Дорониной сэкономили: названные суммы ужаснут любого

На этой неделе стало известно о том, что 89-летняя Татьяна Доронина в дом престарелых. Сообщалось, что ее состояние очень тяжелое, поэтому она практически не встает с кровати. В начале года артистка перенесла коронавирус, восстанавливаться после него она уехала в санаторий в Барвихе.

Как выяснилось, в пансионате Дорониной не могли оказывать должный уход, поэтому руководство МХАТа приняло решение о ее переводе в другую организацию. Изданию РИА ФАН удалось узнать, что домом престарелых то место, где сейчас живет звезда театра, назвать нельзя. Это геронтологический центр, в котором помогают пожилым людям.

Все расходы по содержанию Дорониной взял на себя театр. Правда, на ее проживании удалось сэкономить. Месяц в центре обходится всего в 25 тысяч рублей. За эти деньги актрисе предоставили двухкомнатный номер, в котором есть кухня и санузел. Более того, ей разрешили проживать там с любимыми кошками.

Поклонники артистки в Сети уже удивились таким суммам, посчитав, что на Доронину руководство МХАТа могло бы выделить более существенные статьи расходов. Открытым остается вопрос и с элитной квартирой актрисы в Москве: наследников у звезды нет, и, по слухам, жилплощадь уже отошла какому-то молодому человеку, которого называют помощником Дорониной.