На Сильвестра Сталлоне без слез не взглянешь: вот как он выглядит без фотошопа

Сильвестр Сталлоне — легенда в мире кино. За актером прочно закрепилось звание секс-символа, и расставаться с ним он не спешит. Тем не менее такой поворот событий, судя по всему, неизбежен.

Публика долго обсуждала многочисленные пластические операции звезды экрана. Поначалу он скрывал, что пользуется услугами косметологов и хирургов, но, как говорится, кота в мешке не утаишь. Настал момент, когда Сталлоне во всем сознался, но уточнил, что подтяжки лица и ботокс не блажь, а «техобслуживание», необходимое, чтобы оставаться в профессии.

И все же, по мнению многих, актер слишком увлекся, а результат его экспериментов с внешностью удручающий. Как ни крути, но в 76 лет Сталлоне уже не тот красавчик-боец. Не так давно он анонсировал выход своего реалити-шоу The Family Stallone, где фанатам раскрылась горькая правда.

В кадрах, представленных в Сети, интернет-пользователи увидели актера таким, какой он есть — без фотошопа. И пришли к выводу о том, что пластика прошла даром: без слез на звезду Голливуда не взглянешь. Поклонники не без сожаления подметили, что лицо знаменитости покрылось глубокими морщинами. К тому же он обзавелся лишними килограммами и лишился былой стати.