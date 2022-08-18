На сериале не остановится: засветившийся на экранах Милохин не стал молчать

Этой осенью на одном из телеканалов состоится премьера сериала «Классная Катя». Создатели проекта об отношениях школьников с их учительницей пошли на оригинальный ход. Кроме профессиональных актеров на роли они взяли и популярных тиктокеров, желая привлечь внимание молодой зрительской аудитории. Героев-старшеклассников сыграют Маргарита Дьяченкова, Луиза Габриэла Бровина и Даня Милохин. И если для девушек съемки в сериалах и фильмах уже проходят не первый раз, то у 20-летнего Милохина произошел дебют на площадке.

Блогер признался, что у него нет страха перед камерой, поэтому сложностей в работе он пока не испытывал. По мнению Милохина, ему досталась простая роль. К тому же и учится он довольно быстро. Молодой человек настолько поверил в свои силы, что даже задумался над тем, чтобы продолжать развивать карьеру в кино.