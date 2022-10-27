На съемках сериала «Душегубы» творилось страшное: пострадал актер

В 2019 году Сергей Марин засветился в главной роли в сериале «Душегубы». Артист блестяще справился с ролью следователя по особо важным делам, но мало кто из зрителей догадывается о том, через что ему пришлось пройти на съемочной площадке.

Как пишет портал «Новый очаг», на съемках ленты творилось страшное: актер серьезно пострадал. Из-за собственной неосмотрительности в разгар рабочего процесса он потерял сознание.

Все случилось после того, как Марин, снимаясь в сцене погони, случайно наткнулся на газовую трубу. Как оказалось, актер привык перед началом работы отслеживать всю траекторию собственных перемещений в кадре, однако в тот раз нарушил собственную традицию, за что и поплатился.

К счастью, падение обошлось без пагубных и непоправимых для здоровья последствий. Спустя некоторое время, оправившись от потрясений, звезда экрана смог продолжить свою работу.