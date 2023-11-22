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На съемках «Ивана Васильевича» даже черная икра была отравлена: так сделали специально

22 ноября 2023 10:15
На съемках «Ивана Васильевича» даже черная икра была отравлена: так сделали специально

Создатели фильма были безапелляционны.

Вот уже 50 лет комедия «Иван Васильевич меняет профессию» не теряет популярности. Самые преданные фанаты знают каждый эпизод фильма наизусть, а больше всего зрителей впечатляет сцена пира в средневековой Москве. При этом далеко не все догадываются, как именно снимали эти знаменитые эпизоды.

По словам Юрия Чернова, который исполнил роль балалаечника на пиру, повара действительно приготовили роскошные блюда, которые зритель видит в кадре. Однако никому из съемочной группы и даже самому Леониду Гайдаю не удалось ими полакомиться.

Дело в том, что художники, как признался артист «Аргументам и фактам», покрыли всю готовую еду специальным лаком. Он отравил продукты и сделал их несъедобными, чтобы ни актеры, ни члены съемочной группы не пытались украсть со стола кусочек и не испортили кадр. Уже после съемок от всех деликатесов пришлось избавиться.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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