На сцене его не увидите: куда пропал непризнанный звездой СССР сын «бедной Насти»

Роман «бедной Насти» Елены Кориковой и Дмитрия Рощина начинался красиво и романтично. Когда актриса сообщила возлюбленному, что ждет ребенка, его радости не было предела. Однако в счастье молодых вмешалась мать Рощина — именитая советская артистка Екатерина Васильева.

Бабушка категорически не хотела признавать внука. Ей удалось убедить своего сына, что ребенок Кориковой не от Рощина. Актриса считала, что провинциальная девушка хочет использовать ее сына, чтобы закрепиться в Москве. Так, Рощин исчез из жизни Кориковой, оставив ее совсем одну.

Елена сохранила ребенка и решила ничего не доказывать экс-возлюбленному. В 1993 году Корикова родила мальчика Арсения и дала ему свою фамилию. За все эти годы ни родной отец, ни известная бабушка не проявили к нему никакого интереса. Позднее Рощин стал священником и многодетным отцом восьми детей, а сама Васильева ушла в монастырь в 2021 году.

Сейчас Арсению Корикову 29 лет. Он не связал свою жизнь с актерством, а отучился на экономиста и стал работать по специальности. Свое свободное время сын известной актрисы посвящает парусному спорту. Он редко появляется на публике и не хочет самоутверждаться за счет именитой матери.