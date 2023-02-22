На разрыв: какие слова Чурикова постоянно повторяла перед смертью

Сложно поверить, но Инна Чурикова поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина лишь со второго раза, а экзамены во МХАТ и вовсе провалила. Она долго не нравилась себе на экране, а сегодня, кажется, ни экран, ни театральные подмостки не представить уже без нее, хотя актрисы нет с нами уже больше месяца.

79-летней Чуриковой не стало 14 января. Артистка скончалась в Боткинской больнице, куда ее привезли из-за плохого самочувствия 4 января. В какой-то момент самочувствие звезды «Ширли-мырли» и «Того самого Мюнхгаузена» улучшилось настолько, что директор Ленкома Варшавер объявил, что Чурикова готовится вернуться на сцену.

Но этого не случилось. Лежа на койке со всем набором осложнений от двусторонней пневмонии, Чурикова просила директора театра им. Вахтангова: «Вы меня не списывайте, пожалуйста, и наш спектакль тоже. Я обязательно вернусь».

По словам актрисы Александры Захаровой, перед смертью исполнительница более 40 ярких и всеми любимых ролей чаще всего повторяла: «Мне надо на сцену, мне надо на сцену». Ведь именно там она жила — для своих зрителей по всему миру.