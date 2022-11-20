На радость Махидевран: как выглядела старая Хюррем в исполнении Узерли

К радости поклонников актрисы, в сериале она так и осталась молодой и красивой.

Роль Хюррем-султан в сериале «Великолепный век» стала для актрисы Мерьем Узерли звездным часом, который принес ей всемирную славу. Но на пике этой славы Мерьем покинула съемочную площадку, поэтому играть постаревшую Хюррем пришлось уже другой актрисе — Вахиде Гердюм (Перчин). Однако фанаты Узерли выдвигали множество теорий о том, как она выглядела бы, оставшись до самого конца сериала в 2014 году.

Издание Teleprogramma.pro пошло на эксперимент и с помощью специального мобильного приложения смоделировало, как выглядела бы Мерьем Узерли, если бы продолжала играть Хюррем-султан, но уже в возрасте. Программа показала, что у Мерьем обязательно появились бы мимические морщины, изменились бы носогубные складки, а также расплылся общий овал лица.

Но этого, как известно, не случилось, так что поклонники сериала запомнили любимую актрису цветущей и полной сил.