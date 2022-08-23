На похороны Табакова не пришла: как сложилась жизнь главной соперницы Зудиной

До знакомства с Мариной Зудиной Олег Табаков был женат на актрисе Людмиле Крыловой. В этом браке у режиссера появилось двое детей: сын Антон и дочь Александра.

Однако отношения с молодой студенткой разрушили семейную жизнь Табакова. Кинодел увлекся Зудиной, которая ответила ему взаимностью. При этом она отмечала, что не планировала уводить возлюбленного от жены.

Крылова сама предложила супругу развод. На тот момент его отношения с Зудиной длились уже десять лет. Обманутая супруга не пожелала мириться с предательством и не простила Табакова за обман.

Дошло до того, что Крылова не пришла на похороны Олега Павловича, которого не стало в 2018 году. Дети режиссера также не смогли забыть подлость своего отца, которого попросту вычеркнули из жизни. Как пишет портал Teleprogramma , спустя 10 лет старший наследник все-таки нашел в себе силы выйти на связь с папой и возобновить общение с ним. А вот дочь гнев на милость так и не сменила, что стало для Табакова большой болью.

В браке с Зудиной у режиссера появилось еще двое детей. Крылова же после развода с Олегом Павловичем замуж больше не вышла и продолжила свою актерскую карьеру, играя на театральной сцене и снимаясь в кино.

Сегодня 83-летняя артистка ведет размеренную и непубличную жизнь. Крылова окружена детьми и внуками, а на связь с журналистами выходит крайне редко.