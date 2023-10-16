На площадке рыдали, пока Соломин горел: советский Ватсон совершил роковую ошибку

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» по праву считаются одной из лучших экранизаций рассказов Артура Конан Дойля о гениальном сыщике. Главные роли воплотил блистательный тандем в лице Василия Ливанова и Виталия Соломина. Последний едва не отдал жизнь ради многосерийной картины.

В одной из сцен квартиру на Бейкер-стрит поджигают сообщники Мориарти. По сюжету Ватсону удается успешно справиться с огнем. Правда, в реальности все оказалось куда сложнее. Эпизод снимали на пустыре среди картонных декораций. Пламя разгоралось слишком быстро, и вскоре ситуация вышла из-под контроля.

Соломин оказался в эпицентре возгорания, а пожарные тем временем медлили с подачей воды. Съемочная группа думала, что трагедии не избежать. Но в итоге все обошлось: актер не получил ожогов и лишь немного опалил волосы, как рассказывает «Экспресс газета».