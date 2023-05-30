На первую жену Максима Виторгана без слез не взглянешь: надо же так запустить себя

Первая настоящая любовь Максима Виторгана так и не стала его законной супругой. Хоть и прожили они вместе целых 10 лет. И даже успели родить за это время двоих детей — Полину и Даниила. Однако счастливого финала у этой истории не получилось. А для Виктории эти отношения и вовсе стали роковыми.

Первым ударом по отношениям была смерть мамы Максима Виторгана. Алла Батлер была любящей свекровью и во всем поддерживала невестку. После ее кончины у Максима и Виктории появились первые проблемы в отношениях. А потом любовь и вовсе угасла. Вскоре Виторган-младший увлекся другой женщиной. Да так серьезно, что ушел от гражданской жены. И довольно быстро отправился в ЗАГС с новой избранницей.

А вот Виктория так и не смогла после этого стать счастливой с кем-то еще. Она по-прежнему не замужем. Да и выглядит она по сравнению с мужем далеко не блестяще. Что и неудивительно, ведь актриса старше экс-супруга на целых 9 лет. И к тому же женщина практически не пользуется услугами косметологов и пластических хирургов.