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Киноафиша Статьи На Пересильд ни капли не похожа: как выглядит законная жена Учителя, которой он изменял

На Пересильд ни капли не похожа: как выглядит законная жена Учителя, которой он изменял

3 июня 2023 21:00
На Пересильд ни капли не похожа: как выглядит законная жена Учителя, которой он изменял

Режиссер жил на две семьи.

Юлия Пересильд долго отнекивалась от любовных отношений с Алексеем Учителем. Актриса засветилась далеко не в одной картине режиссера и родила ему двух дочерей — Анну и Марию. Знаменитость нисколько не смущало, что у ее возлюбленного есть законная жена.

Лишь в 2017 году артистка публично созналась в том, кто отец ее наследниц. Отношения с киноделом она больше не поддерживает. Причина, по которой пара распалась, покрыта мраком. По слухам, чувства звезды к женатому мужчине прошли, поэтому она и порвала с ним.

На Пересильд ни капли не похожа: как выглядит законная жена Учителя, которой он изменял

Учитель до сих пор женат на продюсере Кире Саксаганской, которой столько лет изменял с Пересильд. Интересно, что супруга режиссера — полная противоположность его теперь уже бывшей любовницы. Пересильд — стройная высокая блондинка, а жена кинодела — грузная брюнетка, которая далека от идеалов красоты и модельных стандартов.

Фото: GlobalLookPress
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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