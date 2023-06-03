На Пересильд ни капли не похожа: как выглядит законная жена Учителя, которой он изменял

Юлия Пересильд долго отнекивалась от любовных отношений с Алексеем Учителем. Актриса засветилась далеко не в одной картине режиссера и родила ему двух дочерей — Анну и Марию. Знаменитость нисколько не смущало, что у ее возлюбленного есть законная жена.

Лишь в 2017 году артистка публично созналась в том, кто отец ее наследниц. Отношения с киноделом она больше не поддерживает. Причина, по которой пара распалась, покрыта мраком. По слухам, чувства звезды к женатому мужчине прошли, поэтому она и порвала с ним.

Учитель до сих пор женат на продюсере Кире Саксаганской, которой столько лет изменял с Пересильд. Интересно, что супруга режиссера — полная противоположность его теперь уже бывшей любовницы. Пересильд — стройная высокая блондинка, а жена кинодела — грузная брюнетка, которая далека от идеалов красоты и модельных стандартов.