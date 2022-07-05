На пенсию не рассчитывает: 76-летний Якубович огорошил неожиданным признанием

Леонид Якубович вслед за многими коллегами раскрыл размер пенсионных выплат. 76-летний телеведущий огорошил поклонников неожиданным признанием. Как выяснилось, на пенсию он особо не рассчитывает. По информации издания «Телепрограмма.Pro », Якубович ежемесячно получает от государства 23 тысячи рублей. Но деньги он не тратит, а копит. По его словам, ему пока хватает на жизнь, а сбережения могут пригодиться в будущем его родным. Кстати, несмотря на солидный возраст, телеведущий до сих пор работает и регулярно появляется в студии шоу «Поле чудес».

При этом некоторые его коллеги по работе на ТВ могут похвастаться более существенными выплатами. Например, Лариса Гузеева получает в месяц до 45 тысяч рублей. Большую часть из этих средств составляет прибавка за статус заслуженной артистки страны и наличие прописки в столице. Ее соведущая по проекту «Давай поженимся!» Роза Сябитова, которая не обладает подобными привилегиями, претендует всего на 14 тысяч в месяц.