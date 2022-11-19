На отца совершенно не похожи: внешность детей Александра Гордона обескуражит любого

Телеведущий Александр Гордон славится своей бурной личной жизнью. За плечами Гордона пять браков, а его нынешняя супруга, арфистка София Каландадзе, младше мужа на 38 лет.

От четвертой жены – восточной красавицы Нозанин Абдулвасиевой – у Александра Гордона двое детей: 8-летний Александр и 5-летний Федор. По признанию Нозанин, именно она стала инициатором развода: женщина сидела дома с детьми, пока Гордон сутками пропадал на съемках.

Впрочем, поговаривают, что брак разрушил очередной роман любвеобильного телеведущего.

После развода сыновья остались жить с матерью. Александр и Федор уже подросли – и заметно, какими красавцами растут мальчики. В них нет ничего от внешности звездного отца, зато дети пошли в свою привлекательную мать.