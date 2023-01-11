На одно лицо: звезда «Дневников вампира» женился на копии бывшей (фото)

Когда Йен Сомерхолдер объявил о своих отношениях с Ниной Добрев, радости фанатов не было предела. Те мечтали, чтобы звезды «Дневников вампира» были парой не только на экране, но и в реальной жизни — и вот мечта сбылась. Но ненадолго.

Спустя два года коллеги по цеху расстались. Сомерхолдер хотел семью, а Добрев — строить карьеру. В итоге актриса отправилась и дальше покорять большие экраны, а Йен повел под венец ее точную копию.

Новой избранницей актера стала Никки Рид. Она оказалась настолько похожа на свою предшественницу, что тут же прослыла среди интернет-пользователей «жалкой копией» Добрев.

Артистки действительно на одно лицо, но главное не это. Важно то, что Сомерхолдер, наконец, нашел свое счастье, поэтому не стал обращать внимание на мнение хейтеров. Вместе с любимой женой звезда воспитывает дочь Боди, которой летом этого года исполнится шесть лет.