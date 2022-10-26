На одно лицо: сходство сына с 57-летней Элизабет Херли вызовет оторопь

Элизабет Херли может похвастаться сыном, который стал настоящим красавчиком. Дэмиану Херли, отцом которого является бизнесмен Стив Бинг, вот уже 19 лет, и его внешность то и дело становится предметом жаркого обсуждения в Сети.

Артистка часто берет своего наследника с собой на светские мероприятия, а также активно публикует фотографии с ним в социальных сетях. Одна из таких публикаций всполошила интернет-пользователей: настолько поразительным оказалось сходство Дэмиана с матерью.

Примечательно, что звездный наследник носит длинные волосы, что делает его полной копией Херли. Однако не только это удивило поклонников знаменитости.