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На одно лицо: сходство сына с 57-летней Элизабет Херли вызовет оторопь

26 октября 2022 20:15
На одно лицо: сходство сына с 57-летней Элизабет Херли вызовет оторопь

Поклонники звезды не смогли скрыть свое удивление.

Элизабет Херли может похвастаться сыном, который стал настоящим красавчиком. Дэмиану Херли, отцом которого является бизнесмен Стив Бинг, вот уже 19 лет, и его внешность то и дело становится предметом жаркого обсуждения в Сети.

Артистка часто берет своего наследника с собой на светские мероприятия, а также активно публикует фотографии с ним в социальных сетях. Одна из таких публикаций всполошила интернет-пользователей: настолько поразительным оказалось сходство Дэмиана с матерью.

Примечательно, что звездный наследник носит длинные волосы, что делает его полной копией Херли. Однако не только это удивило поклонников знаменитости.

На одно лицо: сходство сына с 57-летней Элизабет Херли вызовет оторопь

«У него такие же глаза, как и у матери», «Такой же красивый, как и его мать», «Вы оба чистый рок!» — подчеркнули изумленные пользователи Сети в комментариях к посту актрисы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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