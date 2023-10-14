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На ней лица нет: младшая дочь трогательно попрощалась с престарелым Виторганом

14 октября 2023 19:30
На ней лица нет: младшая дочь трогательно попрощалась с престарелым Виторганом

Девочка всерьез опасается за своего отца.

83-летний Эммануил Виторган и его супруга, 61-летняя Ирина Млодик, отважились стать родителями-пенсионерами. В 2018 году у четы родилась дочка Этель, а в 2019 году вторая малышка Клара. Появиться на свет крошкам помогла суррогатная мама. Теперь вся страна переживает, как бы бедняжки не остались сиротами при таких возрастных матери и отце.

Виторган опровергает все слухи о проблемах со здоровьем. Пожилой актер старается жить полной жизнью ради поздних детей. В свои солидные годы звезда умудряется совмещать отцовство с успешной карьерой.

Недавно артист отправился на очередные гастроли, но маленькая Клара не хотела отпускать любимого папочку.

В соцсетях Эммануил Виторган поделился трогательными кадрами прощания с младшей дочкой. Она слезно просила родителя: «Папа, не уезжай!» Поклонники семьи долго умилялись этой нежной и трепетной сцене.

На ней лица нет: младшая дочь трогательно попрощалась с престарелым Виторганом
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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