На нее засматриваются до сих пор: где сейчас тайная любовница Панкратова-Черного (фото)

На одной из дружеских посиделок Александр Панкратов-Черный встретился с известной актрисой Вероникой Изотовой. Эта встреча навсегда изменила жизнь именитого режиссера, который к тому моменту уже успел обзавестись семьей.

Артист состоял в гражданском браке с Юлией Монаховой, подарившей ему сына. Общий наследник не помог возлюбленным сохранить отношения — Панкратов-Черный заверил Изотову, что между ним и матерью его ребенка давно ничего нет. Актриса верила и долгое время находилась в статусе любовницы.

Однако в какой-то момент терпение знаменитости лопнуло. Она ушла от Александра и вышла замуж за Валентина Бубенцова. У супругов появился ребенок, но спустя время они все же развелись.

Через годы артистка вновь встретилась с Панкратовым-Черным. На этот раз режиссер не стал кормить любимую пустыми обещаниями и отвел в ЗАГС. Но семейная жизнь не задалась. Режиссер изменял Монаховой — изменил и Изотовой. Из-за постоянных скандалов супруги расстались спустя всего семь месяцев после свадьбы.

Сегодня Изотова не любит вспоминать об отношениях с киноделом, считая их ошибкой своей молодости. Ей приписывали немало романов, но ни один из них не закончился свадьбой. Тем не менее в третий раз артистка замуж все-таки вышла — за своего первого мужа, который всегда был рядом с ней и их дочерью. К слову, об этом решении актриса, на которую мужчины заглядываются до сих пор, нисколько не жалеет.