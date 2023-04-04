На нее страшно смотреть: что с собой сделала бывшая жена Элвиса Пресли (фото)

Присцилла Пресли шокировала публику в Манчестере. Жена легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли приехала в Великобританию, чтобы представить неизвестные подробности их совместной жизни, включая личные фото и видео.

Больше всего поражает не желание заработать на памяти музыкальной иконы, а то, с каким упорством 77-летняя знаменитость хватается за молодость. Идеально ровная кожа, «щечки-яблочки» и деформированная линия рта — лицо Присциллы больше похоже на восковую куклу.

Из-за бесконечных инъекций ботокса мимика утратила подвижность. Из-за подтяжек брови «уползли» наверх. Фанатичная погоня за самой собой в молодости привела вдову Пресли к печальным результатам. Теперь отдельные комментаторы в Интернете сравнивают ее лицо с посмертной маской. Справедливости ради надо сказать, что своей цели знаменитость отчасти добилась. Если смотреть издалека, заподозрить в ней возрастную даму просто невозможно. Если же приблизиться, то разочарования не избежать.