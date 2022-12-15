На нее бы точно не подумали: эта красотка оказалась страшной грязнулей

Порой знаменитости восхищают публику не только своим талантом, но и великолепной внешностью. Многие представительницы прекрасного пола готовы буквально на все, лишь бы хоть немного походить на всемирно известных артисток, считающихся секс-символами. Вот только часто идеальная картинка совсем не соответствует действительности.

Многие красотки даже не скрывают, что пристально не следят за своей внешностью и не уделяют должного внимания уходу за собой. Например, Тейлор Свифт однажды призналась, что не любит мыть ноги. Однако есть у нее коллега по цеху, которая является еще большей грязнулей.

Никто и подумать не мог, но ею оказалась Шарлиз Терон, которая одним своим появлением на экране сводит мужчин с ума. Как пишет портал Bostonherald , главный секс-символ Голливуда может не посещать душ в течение семи дней. «Бывает, что я не моюсь целую неделю, и меня все устраивает», — заявила звезда экрана.