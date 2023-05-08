На Мистера Бина в этой роли невозможно смотреть: убедитесь сами

Роуэн Аткинсон известен по роли культового Мистера Бина. Имя комедийного персонажа уже давно стало нарицательным, а вот о самом артисте зрители почти ничего не знают.

В родной Англии 68-летний Аткинсон не считается актером одной роли. Его можно увидеть во многих серьезных проектах, один из которых — детективный сериал «Мегрэ».

Роуэн исполнил здесь главную роль комиссара Жюля Мегрэ, которого придумал писатель Жорж Сименон.

Многие не были готовы увидеть экранного Мистера Бина в амплуа серьезного полицейского. Кто-то ждал, что актер одарит зрителей фирменной улыбкой и снова продемонстрирует чудеса мимики, но этого не случилось. Поэтому сериал с серьезным Мистером Бином понравился немногим, а все из-за угрюмого Аткинсона. Поклонники актера не могут смотреть на него в таком амплуа без грусти. А вот критики, напротив, вознесли картину и игру Роуэна. Продюсер сериала, сын Жоржа Сименона, отметил, что у Аткинсона получился самый правдивый комиссар Мегрэ в истории.