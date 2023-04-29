На любовника звезды «Голубой лагуны» больно смотреть: годы его не пощадили (фото)

Уже давно известно, что уверенность в своей привлекательности не зависит от внешности. Даже самые обворожительные красавицы порой бывают очень застенчивы и чересчур скромны. Особенно удивительно то, что эта участь коснулась и Брук Шилдс.

Голубоглазая актриса с нежными чертами лица прославилась благодаря фильму «Голубая лагуна». Многие девушки мечтали стать похожими на исполнительницу роли Эммелин. Однако она долгие годы сомневалась в своей внешности и была довольно робкой. Из-за этого в первые серьезные отношения красавица вступила лишь в 22 года.

Счастливчиком оказался Дин Кейн. Он учился с Брук в одном университете, поэтому у пары было много общих тем для разговоров. К тому же в молодости артист внешне ничем не уступал своей привлекательной избраннице. Но сегодня бывший любовник кинозвезды выглядит совсем иначе. Вместо четкого овала лица у него второй подбородок, а его карих глаз почти не видно.