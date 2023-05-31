На Лопес женился от безысходности: вот кого всю жизнь любил Бен Аффлек

В прошлом году Бен Аффлек женился на бывшей возлюбленной Дженнифер Лопес, с которой у него был страстный роман в начале нулевых. Однако не все верят в искренность чувств актера и считают, что этот шаг он сделал от безысходности.

Поклонники 50-летнего Аффлека уверены, что он до сих пор влюблен в свою коллегу Гвинет Пэлтроу. Много лет назад их познакомил актер и друг Бена Мэтт Дэймон. К этому моменту красавица-блондинка рассталась с Брэдом Питтом и была в поиске новой любви. Аффлек оказался как нельзя кстати. Роман Бена и Гвинет длился три года. Общественность готовилась к новости об их свадьбе, однако актеры расстались. Ходили слухи, что неутомимая Пэлтроу изменила Аффлеку с артистом Джозефом Файнсом.

Спустя годы Бен нашел в себе силы простить экс-возлюбленную. Сегодня актеры снова прекрасно общаются, но их отношения сугубо дружеские. Поговаривают, что Аффлек по сей день неравнодушен к своей бывшей. Но, в отличие от Джей Ло, она не стала возобновлять с ним роман. Поэтому Бен остался там, где его приняли с распростертыми объятиями.

Но, судя по последним фото актера, он явно не рад нынешнему браку. Аффлека все чаще видят растрепанным, уставшим и замученным. А ведь с Гвинет он выглядел невероятно счастливым.