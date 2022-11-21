На лицо вылитая Гурченко: 80-летнюю Веру Алентову не узнать

На днях Вера Алентова впервые появилась на публике после долгого отсутствия. Она не пропустила церемонию награждения — премию 80-летней актрисе вручили за роль в постановке «Мадам Рубинштейн». Но не все собравшиеся на мероприятии сразу узнали звезду. Съемки с награждения показали в программе «Ты не поверишь!».

Было заметно, что Алентова сильно похудела. Внешне она начала походить на другую известную артистку, считают интернет-пользователи.

«Вылитая Гурченко на лицо стала», «Не сразу признала, что это Алентова», «Как странно выглядит. Очень постарела за этот год», — отметили комментаторы.

По мнению сплетников, эффект оказали и пластические операции, к которым Алентова прибегала в прошлом. Актриса не отрицала, что несколько раз обращалась к помощи хирургов, чтобы выглядеть моложе. Однако фанаты артистки встали на ее сторону.