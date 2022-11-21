На лицо вылитая Гурченко: 80-летнюю Веру Алентову не узнать
Актриса испугала поклонников новым обликом.
На днях Вера Алентова впервые появилась на публике после долгого отсутствия. Она не пропустила церемонию награждения — премию 80-летней актрисе вручили за роль в постановке «Мадам Рубинштейн». Но не все собравшиеся на мероприятии сразу узнали звезду. Съемки с награждения показали в программе «Ты не поверишь!».
Было заметно, что Алентова сильно похудела. Внешне она начала походить на другую известную артистку, считают интернет-пользователи.
«Вылитая Гурченко на лицо стала», «Не сразу признала, что это Алентова», «Как странно выглядит. Очень постарела за этот год», — отметили комментаторы.
По мнению сплетников, эффект оказали и пластические операции, к которым Алентова прибегала в прошлом. Актриса не отрицала, что несколько раз обращалась к помощи хирургов, чтобы выглядеть моложе. Однако фанаты артистки встали на ее сторону.
«С нее пример надо брать. Да и с Гурченко тоже — та тоже всегда была ухоженная, с косметикой и прической», «Не делала бы пластику, все бы говорили, что стареет некрасиво, сделала — обвиняют в неестественности. Не угодишь», — заявили поклонники Алентовой.