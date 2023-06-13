На лице живого места нет: Самбурская обнародовала пугающие кадры

Настасья Самбурская не жалеет нервные клетки своих поклонников. Актриса показала себя в таком виде, который не мог присниться фанатам и в кошмарном сне.

В социальных сетях звезда сериала «Универ. Новая общага» обнародовала пугающие кадры. На лице артистки не было живого места. Брюнетка выглядела так, будто ее избили.

Ранее актриса рассказывала, что не раз становилась жертвой домашнего насилия. Настасья призналась, что в детстве ее бил родной отец, но на этом испытания для нее не закончились.

В одном из интервью Самбурская поведала о том, что ее брак с Кириллом Дыцевичем распался, поскольку он поднял на нее руку. Помня об этом, поклонники забеспокоились, решив, что звезда снова подверглась жестокому нападению со стороны близких. Но все оказалось куда прозаичнее.

Раны на лице знаменитости — это не более чем умело нанесенный грим. Актриса работает над новым проектом, где ей досталась роль жертвы.