На лице живого места нет: «разукрашенная» Борисова прощается с дочерью

Жизнь Даны Борисовой похожа на бразильский сериал. Экс-ведущая «Армейского магазина» пережила алкоголизм, зависимость от запрещенных веществ, неудачные пластические операции, многочисленные скандалы в прессе. Однако у звезды есть смысл бороться со «своими демонами» — все ради подрастающей дочери.

16-летней Полине часто приходится краснеть за маму, но Борисова пытается исправить ситуацию. Недавно знаменитость обратилась к подписчикам и сообщила о приятных переменах в жизни своей кровиночки. Девочку-подростка ждут новые горизонты и свершения.

Ведущая поведала, что ее дочь на целый месяц отправится в языковую школу в Сеуле. К радостной новости Дана Борисова прикрепила свой снимок в полном «боевом раскрасе», чтобы заодно похвастаться макияжем от известного стилиста.