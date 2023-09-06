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На лице живого места нет: «разукрашенная» Борисова прощается с дочерью

6 сентября 2023 10:30
На лице живого места нет: «разукрашенная» Борисова прощается с дочерью

Телеведущая поделилась с поклонниками важной новостью.

Жизнь Даны Борисовой похожа на бразильский сериал. Экс-ведущая «Армейского магазина» пережила алкоголизм, зависимость от запрещенных веществ, неудачные пластические операции, многочисленные скандалы в прессе. Однако у звезды есть смысл бороться со «своими демонами» — все ради подрастающей дочери.

16-летней Полине часто приходится краснеть за маму, но Борисова пытается исправить ситуацию. Недавно знаменитость обратилась к подписчикам и сообщила о приятных переменах в жизни своей кровиночки. Девочку-подростка ждут новые горизонты и свершения.

Ведущая поведала, что ее дочь на целый месяц отправится в языковую школу в Сеуле. К радостной новости Дана Борисова прикрепила свой снимок в полном «боевом раскрасе», чтобы заодно похвастаться макияжем от известного стилиста.

«Это и есть ее мечта, которую я подарила ей на день рождения. Жить будет в семье, занятия пять часов в день... Конечно, волнуюсь. Конечно, переживаю», — эмоционально высказалась ведущая на личной страничке в соцсетях.

На лице живого места нет: «разукрашенная» Борисова прощается с дочерью
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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